CNN узнал детали удара США по территории Венесуэлы

Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США с помощью беспилотника атаковали портовое сооружение в Венесуэле в начале декабря. В правительстве США считают, что оно использовалось бандитской группировкой «Трен-де-Арагуа» для хранения наркотиков и морской транспортировки запрещенных веществ. Кроме того, отмечают собеседники телеканала, в момент удара на причале не было людей, поэтому при взрыве никто не пострадал.

Операцию, по данным телеканала, провело ЦРУ. CNN и Reuters отмечают, что это первый удар США по территории Венесуэлы.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США атаковали объект в Венесуэле, но не привел подробностей о проведенной операции. По его словам, пораженный «крупный объект» использовался для погрузки наркотиков на морские судна. «Мы вывели из строя — не знаю, читали ли вы или видели — у них есть большое сооружение, крупный объект, откуда, знаете, выходят суда. Две ночи назад мы уничтожили его, так что мы ударили по ним очень жестко»,— заявил господин Трамп в интервью радиостанции WABC (цитата по ABC News).

Позже на пресс-конференции господина Трампа спросили, может ли он рассказать подробности о взрыве в Венесуэле. «В портовой зоне произошел крупный взрыв — там, где загружают лодки наркотиками,— ответил президент США.— Они загружают лодки наркотиками. Так что мы поразили все лодки, а теперь ударили и по самой зоне. Это зона обеспечения. Именно там они все организуют, и теперь ее больше не существует»,— сказал он (трансляция велась на YouTube-канале издания The Hill). Господин Трамп отказался отвечать на вопрос, был ли это единственный удар со стороны США по Венесуэле.