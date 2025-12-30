Вакцину от ВПЧ планируют сделать бесплатной для россиян в 2027 году

Вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ) планируется внести в национальный календарь прививок в России в 2027 году, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Благодаря этому решению препараты от ВПЧ станут бесплатными для граждан, сказал он.

«Эта работа ведется, производственные площадки готовятся. Ученый вопрос решен по поводу этих вакцин. И вот вопрос на финальной стадии реализации»,— заявил ТАСС господин Леонов. Он сообщил, что для реализации этих планов, депутаты в 2026 году должны принять соответствующий закон, а также учесть вакцинацию при принятии бюджета.

В октябре биофармацевтическая компания «Нанолек» запустила производство российской вакцины от ВПЧ. Проект осуществляется в рамках инвестиционной программы компании объемом более 15 млрд руб. Программа нацелена на организацию полного цикла производства вакцин против вируса папилломы человека, менингококковой инфекции и ветряной оспы. К 2027 году компания планирует полностью закрыть потребность российской системы здравоохранения в вакцине.

ВПЧ — одно из самых распространенных заболеваний, передающихся половым путем. Оно вызывает рак шейки матки и другие онкогенные проявления. По данным ВОЗ, в 2019 г. ВПЧ стал причиной 620 тыс. случаев заболевания раком среди женщин и 70 тыс. случаев рака у мужчин.