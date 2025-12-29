На участке дома «Богородского маньяка» нашли тела двух жертв

Криминалисты обнаружили тела двух девушек на участке жителя подмосковного Богородского округа, которого обвиняют в их убийстве. Жертвы работали у 46-летнего мужчины нянями, сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Московской области.

По версии следствия, от действий жителя Богородского округа пострадали пять девушек. Двое были убиты — тело одной из жертв обнаружили в компостной яме на глубине двух метров, труп другой девушки нашли в колодце.

Двое других девушек смогли сбежать из дома обвиняемого. Следствие установило, что мужчина также подвергал свою супругу сексуализированному насилию, избивал ее и склонял к употреблению наркотиков.

Своих жертв житель Московской области искал преимущественно на интернет-сервисе для размещения объявлений. Он подбирал няню для ребенка, после чего девушки приезжали к нему в дом, «а потом в отношении них совершали преступления», сообщили в ведомстве. На допросе мужчина отрицал свою причастность к исчезновению двух пропавших бесследно девушек.

Специалисты-психологи получили важную для следствия информацию благодаря тому, что выстроили доверительный контакт с малолетним сыном мужчины, сообщили в пресс-службе.

В ноябре в правоохранительные органы обратились мать 19-летней жительницы подмосковного Королева и сестра 25-летней москвички с заявлениями о пропаже девушек. Последним местом жительства обеих был дом обвиняемого. Одна девушка пропала 27 июля, вторая — 27 октября. Третья жертва сумела сбежать и была найдена в больнице Волгоградской области. Она рассказала, что мужчина насильно заставлял ее употреблять наркотики.

Жителя Богородского округа обвиняют в убийстве двух девушек, склонении к употреблению наркотиков двух других пострадавших и иных преступлениях (ч. 1 ст. 105 УК РФ, п. «б» ч.2 ст. 131 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ, пп. «в, г» ч. 2 ст. 230 УК РФ). Суд арестовал мужчину в конце ноября.