Лавров: Россия пригласила США возобновить переговоры о гарантиях своей безопасности

Россия в сентябре направила Соединенным Штатам предложение начать диалог о создании системы гарантий безопасности. В Москве считают, что основой для обсуждений могут послужить проекты соглашений, переданные Вашингтону и европейским государствам еще в 2021 году. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Господин Лавров также подчеркнул, что любые договоренности о гарантиях безопасности должны опираться на принцип неделимости безопасности, закрепленный в консенсусных документах саммитов ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году и Астане в 2010 году.

В 2021 году Россия потребовала от США и НАТО предоставить ей юридические гарантии безопасности. Москва добавилась отказа Североатлантического альянса от дальнейшего расширения, прекращения военного сотрудничества с постсоветскими странами, отвода сил НАТО на позиции 1997 года, а также запрета на развертывание ядерного оружия вне национальной территории. Москва получила прямой отказ на эти требования, заявлял позже президент России Владимир Путин.

