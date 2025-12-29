Главным тренером ФК «Динамо-Махачкала» стал Вадим Евсеев

На пост главного тренера ФК «Динамо-Махачкала» 29 декабря официально назначен Вадим Евсеев. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

«Как тренер Евсеев работал в ряде российских клубов, в том числе возглавлял «Амкар», «Уфу» и «Факел» в Российской Премьер-Лиге. Выигрывал турнир второй лиги с «Шинником»,— отметили в пресс-службе.

До назначения в «Динамо» Евсеев работал с новороссийским «Черноморцем» в Первой лиге.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», специалист принял клуб из Новороссийска в сентябре текущего года, на тот момент команда находилась на последнем месте турнирной таблицы после восьмого тура. Под руководством Евсеева «Черноморец» провел 15 матчей, двое из которых состоялись в рамках Кубка России. На зимний перерыв команда ушла уже на 12 строчке в турнирной таблице.

Наталья Белоштейн