Тренера новороссийского ФК «Черноморец» переводят в «Динамо» Махачкалы

Главный тренер новороссийской футбольной команды «Черноморец» Вадим Евсеев покидает свой пост из-за перевода в другой клуб. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Черноморец» в Telegram-канале.

По информации пресс-службы футбольного клуба, Вадим Евсеев продолжит тренерскую карьеру в махачкалинском ФК «Динамо». Оба клуба согласовали переход тренера в соответствии с условиями его действующего контракта. Также «Черноморец» покинет помощник Вадима Евсеева Ильшат Файзуллин.

Вадим Евсеев стал главным тренером «Черноморца» в сентябре текущего года, на тот момент команда находилась на последнем месте турнирной таблицы после восьмого тура. Под руководством Евсеева «Черноморец» провел 15 матчей, двое из которых состоялись в рамках Кубка России.

«Черноморец» одержал семь побед, потерпел пять поражений и сыграл три раза вничью за период работы Вадима Евсеева. В пресс-службе футбольного клуба подчеркнули, что разница мячей в матчах составила 22:19.

София Моисеенко