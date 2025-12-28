Главные новости к утру 28 декабря
В московских аэропортах Шереметьево и Внуково из-за действовавших ограничений на прием и отправку самолетов задержаны более 270 рейсов, еще 42 отменены.
Правительство Канады выделило Украине $1,8 млрд финансовой помощи для получения кредитов на восстановление страны.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не видит готовности Киева к конструктивным переговорам.
В двух поселках Камчатки введен режим ЧС из-за отключения электричества, которое произошло во время сильной метели.
OpenAI собирается нанять специалиста, который будет отвечать за вопросы безопасности в сфере искусственного интеллекта.