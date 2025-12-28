В двух поселках Камчатки введен режим ЧС из-за отключения электроснабжения

В поселках Березняки и Лесной Елизовского округа Камчатки более суток нет электричества, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям в регионе Сергей Лебедев. В населенных пунктах введен режим ЧС.

«Принимаются меры по жизнеобеспечению населению. Тепло в домах есть»,— написал господин Лебедев во «Вконтакте».

В комментариях к публикации один из пользователей написал, что электричества также нет в поселке Пионерское. «Знаем об этом. Если до вечера не будет у вас света — зона ЧС будет расширена»,— ответил Сергей Лебедев.

Позднее глава МЧС Камчатского края сообщил, что «все потребители запитаны». При этом он уточнил, что «проблема остается» в поселке Южные Коряки. Краевая прокуратура заявляла, что без света остались 5,5 тыс. человек.

Камчатка второй день находится под влиянием циклона. В регионе наблюдается сильная метель. Несколько трасс были закрыты для проезда всех видов транспорта, отменены некоторые междугородние автобусы. Сергей Лебедев накануне публиковал видео, на котором автомобиль полностью засыпало снегом.