Лавров: Москва не видит готовности Киева к конструктивным переговорам

Власти России не видят готовности Киева к конструктивным переговорам об урегулировании российско-украинского конфликта, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Отмечаем, что режим Зеленского и его европейские кураторы не проявляют готовности к конструктивным переговорам»,— сказал господин Лавров ТАСС. Он добавил, что украинская сторона терроризирует мирных жителей и совершает диверсии против гражданской инфраструктуры.

Глава МИД также сказал, что Вооруженные силы Украины «не оставляют попыток изменить ситуацию на фронте, где стратегической инициативой прочно завладела российская армия».

Президент США Дональд Трамп сообщал, что 28 декабря он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения урегулирования конфликта. Господин Трамп также анонсировал новый разговор с президентом России Владимиром Путиным. 25 декабря МИД России заявлял, что в переговорах с США наблюдается медленный, но верный прогресс.