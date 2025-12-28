OpenAI ищет руководителя по безопасности в сфере нейросетей

Компания-разработчик нейросети ChatGPT OpenAI собирается нанять специалиста по безопасности в сфере искусственного интеллекта, сообщил гендиректор компании Сэм Альтман. Он уточнил, что сотрудник будет определять возможные угрозы в сфере ИИ и способы борьбы с ними.

«Если вы хотите помочь миру понять, как обеспечить специалистов по кибербезопасности новейшими возможностями и в то же время недопустить использование их злоумышленниками... пожалуйста, рассмотрите возможность подачи заявки на вакансию»,— написал Сэм Альтман в соцсети X.

По словам гендиректора OpenAI, человечество входит на этап развития, на котором обществу нужно более точно понимать риски со стороны нейросетей, а также исправлять слабые стороны ИИ.

В описании вакансии указано, что зарплата специалиста по безопасности в сфере нейросетей составит $555 тыс. в год.