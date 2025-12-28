Канада предоставит Украине $1,8 млрд финансовой помощи

Правительство Канады выделило Украине 2,5 млрд канадских долларов ($1,8 млрд) дополнительной финансовой помощи. Средства предназначены для получения кредитов на восстановление страны.

«Сегодня мы объявляем о дополнительной экономической помощи Украине на сумму 2,5 млрд канадских долларов, которая поможет разблокировать финансирование от Международного валютного фонда, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, чтобы начать процесс восстановления»,— сказал премьер-министр Канады Марк Карни на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским (цитата по CBC).

29 декабря Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом. На встрече с Марком Карни он сообщил, что на переговорах с господином Трампом они обсудят территориальные вопросы, гарантии безопасности для Украины и экономические соглашения.