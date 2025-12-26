Главные новости за 26 декабря. Кавказ

Энергетики Ставропольского края переведены на усиленный режим работы в новогодние праздники. Об этом сообщили в региональном министерстве энергетики по итогам заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения.

Ставропольский край вводит в эксплуатацию первый быстровозводимый модульный корпус для начальных классов. Строители завершили возведение модуля на базе школы №39 в Ставрополе. Работы выполнили за несколько месяцев, сейчас закупают оборудование для запуска с февраля 2026 года.

Глава Невинномысска Михаил Миненков провел рабочее совещание с руководителями местных автотранспортных предприятий. Участники рассмотрели возможную корректировку тарифов на проезд в городском общественном транспорте.

В 2026 году в Кисловодске на модернизацию системы теплоснабжения направят 760 млн руб. Уже определен подрядчик и запущено проектирование двух новых котельных. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

В 2025 году кадровый центр «Работа России» в Ставропольском крае провел 147 ярмарок трудоустройства. На них 750 работодателей представили 30 тыс. вакансий. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

Власти Махачкалы разработали схему борьбы с затоплениями после сентябрьского потопа. Администрация определила около 20 проблемных участков, за каждым из которых закреплена бригада специалистов, подготовленных к устранению последствий ливней.