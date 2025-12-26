В Невинномысске мэрия и перевозчики обсудили рост тарифов на проезд

Глава Невинномысска Михаил Миненков провел рабочее совещание с руководителями местных автотранспортных предприятий. Участники рассмотрели возможную корректировку тарифов на проезд в городском общественном транспорте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Михаила Миненкова Фото: Telegram-канал Михаила Миненкова

Перевозчики получили поручение срочно подготовить финансовые документы. Они должны обосновать необходимость повышения цен экономическими расчетами. Администрация проверит материалы и назначит повторное заседание для детального анализа.

Текущие тарифы в Невинномысске составляют 30 рублей за поездку. Перевозчики установили их на маршрутах №1А, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11А, 12, 12А, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23. Тогда рост объяснили удорожанием запчастей, ГСМ и установкой оборудования: терминалов безналичной оплаты, ГЛОНАСС, тахографов, видеокамер.

Ранее тарифы росли поэтапно. С 15 марта 2021 года цена достигла 26 рублей на маршрутах №2, 3А, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 22. Перевозчики действовали по федеральному закону №220-ФЗ, который позволяет им менять цены самостоятельно.

В уходящем году возникли проблемы с безналичной оплатой. С 2 августа 2025 года автобусы перешли на наличные из-за сбоев терминалов ООО «Сбертройка»: задвоение списаний, блокировки карт, нестабильный интернет из-за регулярных блокировок и «замедлений». Михаил Миненков попросил жителей отнестись с пониманием к неудобствам.

Город обслуживают несколько автотранспортных предприятий. Они следуют 23 городским маршрутам. В Невинномысске, промышленном центре Ставропольского края с населением около 120 тыс. человек, общественный транспорт — ключевой для жителей. Повышение тарифов перевозчики связывают с инфляцией и все новыми техническими требованиями.

Станислав Маслаков