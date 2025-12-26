На модернизацию системы теплоснабжения Кисловодска направят 760 млн рублей

В 2026 году в Кисловодске на модернизацию системы теплоснабжения направят 760 млн руб. Уже определен подрядчик и запущено проектирование двух новых котельных. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Первую блочно-модульную котельную мощностью 12,8 МВт построят на ул. Садовой до конца 2026 года. Она обеспечит теплом 15 многоквартирных домов и соцучреждения. Вторая, более мощная котельная на 72 МВт, появится в 2027 году на ул. Набережной. К ней будут подключены более 200 объектов, в том числе школы, детские сады и жилые дома.

Исполнение сроков строительства котельных находится на контроле краевого МинЖКХ.

Наталья Белоштейн