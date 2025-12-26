В Ставрополе к февралю откроют первый модульный школьный корпус

Ставропольский край вводит в эксплуатацию первый быстровозводимый модульный корпус для начальных классов. Строители завершили возведение модуля на базе школы №39 в Ставрополе. Работы выполнили за несколько месяцев, сейчас закупают оборудование для запуска с февраля 2026 года. Министр образования края Мария Смагина рассказала об этом 25 декабря на прямой линии в краевом центре управления регионом (ЦУР).

Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

«Мы впервые попробовали в нашем регионе создать быстровозводимый модуль для обучающихся начальных классов в городе Ставрополе на базе школы номер 39. Завершилось возведение, он уже практически готов, последние штрихи буквально», — отметила Мария Смагина.

Решение приняли из-за быстрого роста числа школьников в развивающихся районах. В данном случае речь идет о 566 квартале Ставрополя, где продолжается активная многоэтажная и частная застройка. Регион Кавказских Минеральных Вод также нуждается в новых местах: там активно застраивают жилье.

В 2024 году край построил пять школ на 4775 учеников мест. Это результат нацпроекта «Образование» и краевых программ. В 2025 году стартует строительство школы на 1550 мест в Пятигорске, в 5-6 микрорайоне Ново-Пятигорского жилого района. Объект возведут на границе улиц Степная, Коллективная и Кочубея. Еще одну школу на 1550 мест планируют в Ставрополе.

Дополнительно ведут реконструкцию двух школ — №15 и №19 — в Кисловодске. Федеральное министерство просвещения выделило средства. В Михайловске обновляют детский сад. За пять лет край возвел 17 школ на 12 тыс. мест, сейчас строят шесть на 4180 мест. В 2024–2026 годах отремонтируют 73 школы, в 2025-м — 31 объект. Эти шаги решают дефицит мест на 20–30% в густонаселенных зонах.

Станислав Маслаков