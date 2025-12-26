Власти Махачкалы определили 20 проблемных участков для борьбы с затоплениями

Власти Махачкалы разработали схему борьбы с затоплениями после сентябрьского потопа. Администрация определила около 20 проблемных участков, за каждым из которых закреплена бригада специалистов, подготовленных к устранению последствий ливней. Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на главу администрации города Джамбулата Салавова.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам чиновника, затопление в результате сильных дождей в Махачкале произошло 19-20 сентября 2025 года. Из-за обильных осадков многие улицы оказались под водой.

«Определили 16-20 проблемных точек, сделали новую схему, определили ответственных за каждый участок. Когда нас предупреждают об ухудшении погоды, специалисты уже готовы к работе. В итоге, когда у нас недавно две недели шли дожди, Махачкала этого не ощутила»,— отметил господин Салавов.

Глава администрации добавил, что такая схема устранения затоплений носит временный характер. Для окончательного решения проблемы будет проводиться реконструкция ливневой канализации.

Валентина Любашенко