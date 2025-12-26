На Ставрополье на ярмарках трудоустройства представлено 30 тысяч вакансий

В 2025 году кадровый центр «Работа России» в Ставропольском крае провел 147 ярмарок трудоустройства. На них 750 работодателей представили 30 тыс. вакансий. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ярмарки посетили более 21 тыс. соискателей, и около 10% участников нашли работу прямо на мероприятиях.

Согласно анализу, большее число вакансий пришлось на врачей и средний медицинский персонал, учителей, особенно по точным наукам и иностранным языкам, механиков, слесарей, инженеров, программистов, диспетчеров и технических специалистов.

Наталья Белоштейн