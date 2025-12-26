Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Территорию аксайских рынков планируют использовать под КРТ

Территорию бывших аксайских рынков намерены использовать под застройку по проекту комплексного развития территории (КРТ) после снятия с них ареста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергея Куца.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Мы реально понимаем, что сегодня территория бывших аксайских рынков интересна для любого вида строительства, и в том числе жилой застройки, потому что это тоже ворота города Ростова-на-Дону со стороны московского направления и от нашего аэропорта»,— отметил министр.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», власти региона смогли вернуть в муниципальную собственность больше половины территории аксайских рынков. Не возвращенными остались 32 участка, поскольку на них лежит обременение по уголовным и гражданским делам. Речь идет о процессе над бывшим владельцем рынков «Атлант», «Овощной», «Строительный» и «Алмаз» Каримом Бабаевым, который обвиняется в ведении незаконного бизнеса.

Наталья Белоштейн

