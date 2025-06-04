За четыре года власти смогли вернуть в собственность лишь половину Аксайских рынков

Больше половину Аксайских рынков смогли вернуть власти в муниципальную собственность. Об этом пишет издание 161.ru со ссылкой на районную администрацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Закрытый рынок "Алмаз" в Аксайском районе.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Закрытый рынок "Алмаз" в Аксайском районе.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Отмечается, что вернуть остальные 32 участка не получается, пока на них лежит обременение по уголовным и гражданским делам. Издание отмечается, что речь идет о процессе над бывшим владельцем рынков «Атлант», «Овощной», «Строительный» и «Алмаз» Каримом Бабаевым, которые обвиняются в ведении незаконного бизнеса.

Константин Соловьев