Жены держат оборону

В Курске началось рассмотрение резонансного уголовного дела о хищениях при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Свою вину фигуранты, в том числе бывший гендиректор АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин, не признали. По ходатайству двоих подсудимых суд допустил их супруг к участию в деле в качестве общественных защитников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемые в хищениях при создании фортификационных сооружений в зале суда

Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Курской области Обвиняемые в хищениях при создании фортификационных сооружений в зале суда

Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Курской области

Ленинский райсуд Курска приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывших гендиректора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина, его заместителя Игоря Грабина, гендиректора «Интергазойла», в прошлом сотрудника корпорации Дмитрия Спиридонова и руководителя ООО «КТК Сервис» Андрея Воловикова. Первое полноценное заседание по поступившим месяц назад материалам удалось провести только 17 октября, потому что все подсудимые были наконец этапированы из столичного СИЗО.

Суд удовлетворил ходатайства Игоря Грабина и Дмитрия Спиридонова о привлечении их супруг Дарьи и Екатерины в качестве общественных защитников, чтобы они могли участвовать в процессе, представлять доказательства и встречаться с мужьями в следственном изоляторе.

Как пишет «Вести-Курск», подсудимые мотивировали свои прошения тем, что у их адвокатов не всегда есть время на посещение СИЗО. Затем было оглашено обвинительное заключение.

Как рассказывал “Ъ”, в основу уголовного дела легли обстоятельства строительства двух взводных опорных пунктов пограничной службы в поселках Теткино и Попово-Лежачи в Глушковском районе. Финансирование шло через корпорацию, а работы исполняла компания «КТК Сервис», контролировавшаяся на тот момент депутатом облдумы Максимом Васильевым. По версии следствия, в декабре 2022 года Владимир Лукин организовал заключение контракта с фирмой по личной договоренности с последним. Как считает сторона обвинения, «КТК Сервис» не имела собственной техники и персонала для проведения работ, поэтому контракт был фактически исполнен лишь на 10%. В марте 2023-го работы и вовсе были остановлены.

В материалах дела говорится, что ответственные за контроль над строительством Игорь Грабин и Дмитрий Спиридонов закрывали глаза на процесс исполнения контракта. По версии следствия, господин Грабин направлял государственному заказчику — управлению капитального строительства Курской области — подписанную им исполнительскую документацию о якобы выполненных подрядчиком работах, а также подписал соглашение, на основании которого направил «КТК Сервис» дополнительные деньги.

Как считает обвинение, полученные средства бенефициар и руководитель компании тратили на свои нужды и взятки должностным лицам. Ущерб бюджету следствие оценило в 152 млн руб.

В финальной версии обвинения всем подсудимым вменяется в вину ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере, до десяти лет лишения свободы), а Владимира Лукина следствие считает организатором этого преступления. Первым по этому делу год назад задержали Игоря Грабина. На тот момент ему и арестованному чуть позже господину Лукину курские полицейские вменяли совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, до десяти лет лишения свободы). Впоследствии дело передали на расследование в управление по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД России, а обвинение переквалифицировали.

Владимир Лукин, Игорь Грабин и Дмитрий Спиридонов, выслушав прокурора, заявили, что свою вину не признают. Подробно высказать свою позицию они намерены во время дачи показаний перед судом. Как рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Курска, Андрей Воловиков не высказался о своем отношении к обвинению, заявив о необходимости проконсультироваться с защитником.

Весной этого года в рамках расследования махинаций на границе с Украиной были задержаны и заключены под стражу бывшие губернатор Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов. Следствие инкриминирует им мошенническое хищение (ч. 4 ст. 159 УК РФ) как минимум 1 млрд руб., в том числе при строительстве оборонительных сооружений. По данным источников “Ъ”, бывшие руководители Корпорации развития дали показания, что «откатывали» экс-главе региона и его заместителю до 15% от стоимости заключенных госконтрактов. Под стражей находится также Максим Васильев, который признает вину и сотрудничает со следствием.

Сергей Толмачев, Воронеж