Главные новости за 25 декабря: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Тамбов

События четверга: выбор «Ъ-Черноземье»

В Воронежской области Грибановский районный суд признал 53-летнего бывшего главу администрации Борисоглебского городского округа Андрея Пищугина виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Как рассказали в суде, ему назначено 1 год и 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработной платы. В 2022 году Пищугин в целях скорейшего получения и освоения субсидии из областного бюджета на проведение ремонтных работ в местном драмтеатре потребовал от подчиненных исключить из аукционной документации сведения о статусе объекта культурного наследия у здания. В результате контракт на ремонт получил предприниматель, не имевший разрешения на работу с подобными объектами.

Совет депутатов Старого Оскола Белгородской области на 51-м заседании большинством голосов избрал Михаила Лобазнова на должность руководителя администрации. Он принес присягу на верность жителям муниципалитета. В начале декабря экс-главу города Владимира Жданова, ушедшего в отставку в конце ноября, заключили в СИЗО на два месяца. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Экономзона в Липецкой области заключила контракт на технологическое присоединение газопроводо-отвода за 485,2 млн руб. с «Газпромом». В прошлом году в ее состав вошла новая территория — Липецкого тракторного завода.

В Курской области принят закон о запрете склонения к абортам. Также решение коснулось Воронежской и Орловской областей, а в Липецкой и Тамбовской — законопроекты находятся на рассмотрении региональных парламентов. Об этом сообщили в патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

Прокуратура Орловской области утвердила обвинение по уголовному делу в отношении экс-советника губернатора Сергея Лежнева и участников созданного им преступного сообщества. Господин Лежнев обвиняется в создании преступного сообщества, мошенничестве, ограничении конкуренции на торгах и в легализации преступных доходов. Максимальное наказание по самой тяжелой статье — 20 лет лишения свободы.

В Тамбовской области объявили аукцион по выбору подрядчика для капитального ремонта моста. Начальная цена контракта — 203,1 млн руб. Срок подачи заявок — до 13 января, итоги подведут 16 января.

Анна Швечикова