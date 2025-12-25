Патриаршая комиссия: склонять к абортам запретили в трех регионах Черноземья

В Воронежской, Курской и Орловской областях принят закон о запрете склонения к абортам, а в Липецкой и Тамбовской — законопроекты находятся на рассмотрении в региональных парламентах. Об этом сообщили в патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За склонение к искусственному прерыванию беременности вводятся штрафы. В Воронежской и Орловской областях для граждан они составят от 3 до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 25 до 50 тыс. руб., для юридических — от 100 до 200 тыс. руб.

Для курян установлены штрафы в размере от 3 до 5 тыс. руб. для физических лиц, от 10 до 20 тыс. руб. — для должностных и от 30 до 50 тыс. руб. — для юридических.

В ноябре 2023 года патриарх московский и всея Руси Кирилл поддержал инициативу запретить склонение женщин к аборту и призвал распространить принятые региональные законы на федеральный уровень.

В настоящее время закон действует в 30 (34% от общего числа) регионах страны. В 19 (21%) — законопроект находится на рассмотрении.

В 2024 году в Черноземье в натуральном выражении сократились продажи противозачаточных средств и препаратов для прерывания беременности, хотя в денежном выражении — выросли.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Свиридова