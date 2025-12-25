Мост через реку Лесной Воронеж в Тамбовской области отремонтируют за 203 млн

Областное государственное казенное учреждение «Тамбовавтодор» объявило электронный аукцион по выбору подрядчика для капитального ремонта моста через реку Лесной Воронеж на км 40+300 автомобильной дороги «Каспий» — Староюрьево. Начальная цена контракта — 203,1 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — облбюджет. Исполнение обязательств осуществляется в два этапа: с даты заключения контракта до 15 июля и с 16 июля до 30 ноября 2026 года.

Согласно документации, подрядчику предстоит провести работы по разборке мостового полотна, тротуаров и старых конструкций, демонтажу балок, опор и конусов. Затем будут погружены сваи и установлены новые монолитные элементы опор: ростверки, столбы, ригели, шкафные стенки и подферменники. После завершения основных этапов приведут в порядок и подходы к сооружению.

Срок подачи заявок — до 13 января, итоги подведут 16 января.

В августе «Ъ-Черноземье» сообщал, что арбитражный суд Тамбовской области признал недействительным контракт на капремонт моста через реку Разазовка за 149 млн руб.

Мария Свиридова