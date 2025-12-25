«Газпром» подключит новые сети к липецкой ОЭЗ за почти полмиллиарда

АО «ОЭЗ ППТ "Липецк"» заключило контракт на технологическое присоединение газопроводо-отвода для особой экономической зоны на 485,2 млн руб. Исполнителем выступает структура «Газпрома». Как следует из конкурсной документации, договор заключен по начальной максимальной цене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно условиям контракта, подрядчик обязуется выполнить комплекс организационных и технических мероприятий по техприсоединению газопровода-отвода, предназначенного для обеспечения потребления природного газа в объеме до 150 млн куб. м в год (часовой объем — 30,4 тыс. куб. м в час). Топливо будет поставляться на газораспределительную станцию ОЭЗ от магистралей «Петровск—Елец» и «Петровск—Елец (расширение)».

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению — пять лет — до 2030 года. В свою очередь, АО «ОЭЗ ППТ "Липецк"» обязуется обеспечить готовность газопровода к подключению и оплатить оказанные услуги в полном объеме. Проект может быть связан с недавним расширением площади экономзоны. В 2024 году в экономзоне была открыта третья площадка — на территории бывшего Липецкого тракторного завода (в облцентре), в дополнение к ранее действовавшим. Совокупно участки ОЭЗ достигли 2,4 тыс. га.

По собственным данным, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк» была создана в 2005 году и стала одной из первых ОЭЗ в России. По состоянию на 1 октября 2025 года объем произведенной резидентами продукции достиг 75,8 млрд руб. (+13% к аналогичному периоду 2024 года). Совокупные налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составили около 7 млрд руб., увеличившись за год на 24%. В консолидированный бюджет Липецкой области перечислено 2,3 млрд руб. Общий объем инвестиций, вложенных в реализацию проектов на территории ОЭЗ, превысил 124 млрд руб., при этом суммарный объем заявленных оценивается в 256 млрд руб. ОЭЗ «Липецк» располагается на трех промышленных площадках — в городе Грязи, Елецком районе и Липецке. В настоящее время в экономзоне зарегистрировано 68 резидентов — крупнейших российских и международных компаний. На Грязинской и Елецкой площадках производственную деятельность ведут 35 предприятий, еще восемь компаний находятся на стадии строительства или расширения мощностей, девять — в стадии проектирования. В ОЭЗ создано более 6,4 тыс. рабочих мест.

Анна Швечикова