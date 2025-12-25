«Газпром» подключит новые сети к липецкой ОЭЗ за почти полмиллиарда
АО «ОЭЗ ППТ "Липецк"» заключило контракт на технологическое присоединение газопроводо-отвода для особой экономической зоны на 485,2 млн руб. Исполнителем выступает структура «Газпрома». Как следует из конкурсной документации, договор заключен по начальной максимальной цене.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно условиям контракта, подрядчик обязуется выполнить комплекс организационных и технических мероприятий по техприсоединению газопровода-отвода, предназначенного для обеспечения потребления природного газа в объеме до 150 млн куб. м в год (часовой объем — 30,4 тыс. куб. м в час). Топливо будет поставляться на газораспределительную станцию ОЭЗ от магистралей «Петровск—Елец» и «Петровск—Елец (расширение)».
Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению — пять лет — до 2030 года. В свою очередь, АО «ОЭЗ ППТ "Липецк"» обязуется обеспечить готовность газопровода к подключению и оплатить оказанные услуги в полном объеме. Проект может быть связан с недавним расширением площади экономзоны. В 2024 году в экономзоне была открыта третья площадка — на территории бывшего Липецкого тракторного завода (в облцентре), в дополнение к ранее действовавшим. Совокупно участки ОЭЗ достигли 2,4 тыс. га.
По собственным данным, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк» была создана в 2005 году и стала одной из первых ОЭЗ в России. По состоянию на 1 октября 2025 года объем произведенной резидентами продукции достиг 75,8 млрд руб. (+13% к аналогичному периоду 2024 года). Совокупные налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составили около 7 млрд руб., увеличившись за год на 24%. В консолидированный бюджет Липецкой области перечислено 2,3 млрд руб.
Общий объем инвестиций, вложенных в реализацию проектов на территории ОЭЗ, превысил 124 млрд руб., при этом суммарный объем заявленных оценивается в 256 млрд руб. ОЭЗ «Липецк» располагается на трех промышленных площадках — в городе Грязи, Елецком районе и Липецке. В настоящее время в экономзоне зарегистрировано 68 резидентов — крупнейших российских и международных компаний. На Грязинской и Елецкой площадках производственную деятельность ведут 35 предприятий, еще восемь компаний находятся на стадии строительства или расширения мощностей, девять — в стадии проектирования. В ОЭЗ создано более 6,4 тыс. рабочих мест.