Орловская прокуратура утвердила обвинение по делу экс-советника губернатора Лежнева

Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего советника губернатора Сергея Лежнева и участников созданного им преступного сообщества. Об этом сообщили в ведомстве.

Всего под следствием находятся десять человек, включая Сергея Лежнева, которым в зависимости от роли и степени участия предъявлены обвинения по созданию преступного сообщества и участию в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ, максимальное наказание — лишение свободы на срок от семи до 20 лет), ограничению конкуренции на торгах (ч. 2 ст. 178 УК РФ — лишение свободы на срок до пяти лет), мошенничеству (ч. 4 ст. 159 УК РФ — лишение свободы на срок до десяти лет) и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 1 и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ — лишение свободы на срок до двух лет).

Обвинения были скорректированы относительно выдвинутых ранее. Так, Сергей Лежнев обвинялся только в одной части (первой) ст. 210 УК РФ. Также ему добавили дополнительно вторую часть к легализации денежных средств, поменяли третью часть на вторую в статье об ограничении конкуренции на торгах. Прочие пункты обвинения не менялись.

По информации областного суда, уголовное дело поступило в прокуратуру в начале декабря. Суд продлил меру пресечения господину Лежневу до конца января. Продление ареста надзор мотивировал большим объемом материалов — дело насчитывает 212 томов. После вручения обвинительного заключения всем фигурантам уголовное дело будет направлено в Советский районный суд города Орла для рассмотрения по существу.

Советник губернатора находится в следственном изоляторе уже 19 месяцев. Он неоднократно обращался с ходатайствами о переводе под домашний арест, однако суд все их отклонял.

Анна Швечикова