Главные новости за 24 декабря. Кавказ

Следователи заподозрили пятерых сотрудников предприятий холдинга АО «Концерн Энергомера» в Ставрополе в мошенничестве на 20,6 млн руб. ФСБ по Ставропольскому краю возбудила два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Деньги выделили из бюджета Минпромторга России в 2023 году на поддержку инвестпроекта.

В Дагестане планируют до 2028 года реализовать три крупных промышленных проекта общей стоимостью 5,1 млрд руб. Речь идет о производстве листового стекла с мягким покрытием, расширении выпуска керамогранитной плитки и создании самолетостроительного завода для четырехместных двухмоторных воздушных судов.

Владелец ставропольской ФЭС-Агро Александр Михайлов одобрил четыре соглашения со Сбербанком общей стоимостью 2,45 млрд руб., включая кредитные линии, банковские гарантии и залог товаров на 2,56 млрд руб. Сделка относится к категории крупных операций.

Кабардино-Балкария резко ускорила жилищное строительство. За январь-ноябрь 2025 года регион ввел 593 тыс. кв. м жилья. Это на 17,3% превышает показатель аналогичного периода 2024 года.

В ноябре 2025 года инфляция в Ставропольском крае снизилась до 6,7% по сравнению с 7,3% в октябре того же года. Этот показатель остается выше среднего по стране, который составляет 6,6%.