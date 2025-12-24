На Ставрополье годовая инфляция замедлилась до 6,7%

В ноябре 2025 года инфляция в Ставропольском крае снизилась до 6,7% по сравнению с 7,3% в октябре того же года. Этот показатель остается выше среднего по стране, который составляет 6,6%. Об этом сообщает пресс-служба отделения Южного ГУ Банка России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По сравнению с предыдущим месяцем, в ноябре 2025 года на Ставрополье цены увеличились на 0,4%. Значительный их рост наблюдался в сегменте продуктов питания. Основной фактор, способствовавший этому, — перенос производителями и поставщиками возросших издержек на потребителей.

За последний месяц цены на фрукты и овощи увеличились примерно на 3,8%. Кроме того, стоимость куриных яиц возросла на 1,1%. Компании, занимающиеся производством, связывают эти изменения с увеличением затрат на корма, медикаменты для птиц, упаковочные материалы и оплату труда работников.

Наталья Белоштейн