В Дагестане запустят три проекта стоимостью 5,1 млрд рублей

В Дагестане планируют до 2028 года реализовать три крупных промышленных проекта общей стоимостью 5,1 млрд руб. Речь идет о производстве листового стекла с мягким покрытием, расширении выпуска керамогранитной плитки и создании самолетостроительного завода для четырехместных двухмоторных воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам председателя правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова, за девять месяцев объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг в обрабатывающей промышленности достиг 49,2 млрд руб. В 2025 году в республике завершили три инвестиционных проекта стоимостью около 12,7 млрд руб. Среди них — модернизация ООО «Дагестан Стекло Тара», строительство промышленного комплекса «Каспийск» ООО «РОВНА» и складского центра Ozon.

Один из них проектов предусматривал модернизацию и расширение цеха для производства стеклотары ООО «Дагестан Стекло Тара». В рамках проекта запустили две производственные линии по производству облегченной стеклянной тары с повышенной прочностью, востребованной в пищевой промышленности.

Второй проект предусматривал возведение индустриального комплекса в Каспийске для выпуска строительной извести, сухих смесей и изделий из ячеистого бетона. В ноябре запустили первую очередь логистического центра Ozon площадью 55 тыс. кв. м.

Налоговые поступления от промышленности за десять месяцев выросли до 15 млрд руб., что составляет 113,6% к аналогичному периоду прошлого года.

Константин Соловьев