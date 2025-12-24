В Кабардино-Балкарии ввод жилья вырос на 17%

Кабардино-Балкария резко ускорила жилищное строительство. За январь-ноябрь 2025 года регион ввел 593 тыс. кв. м жилья. Это на 17,3% превышает показатель аналогичного периода 2024 года, следует из данных Северо-Кавказстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Население построило основную часть новых жилых площадей — 419 тыс. кв. м. Граждане увеличили объемы на 14,2% по сравнению с прошлым годом. Застройщики многоквартирников добавили 174 тыс. кв. м. Их вклад вырос с 138,5 тыс. кв. м годом ранее.

Регион сдал 66 многоквартирных домов. Жители возвели 3,1 тыс. индивидуальных домов. Появилось 5,8 тыс. новых квартир. В сельской местности построили 303,8 тыс. кв. м — на 6,9% больше, чем в 2024 году.

Рост ускорился к концу года. За январь-сентябрь ввели 459,7 тыс. кв. м — лишь на 1,3% больше прошлого года. Население дало тогда 382,6 тыс. кв. м с приростом 8,6%. За девять месяцев застройщики сдали 77,1 тыс. кв. м — на 24,4% меньше.

В первом полугодии регион ввел 314,2 тыс. кв. м — на 10,4% больше плана. Это заложило базу для рывка. Северо-Кавказский ФО в целом прибавил 26% жилья в ноябре, до 126 тыс. кв. м.

Эксперты связывают успех с активностью граждан. Индивидуальное жилье доминирует — 70,6% от общего объема. Государство упростило садовые участки и льготы. В первом квартале строительство ИЖС выросло на 7,5% по России.

Станислав Маслаков