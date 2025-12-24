Сотрудников «Энергомеры» заподозрили в краже 20,6 млн рублей у Минпромторга

Следователи заподозрили пятерых сотрудников предприятий холдинга АО «Концерн Энергомера» в Ставрополе в мошенничестве на 20,6 млн руб.. ФСБ по Ставропольскому краю возбудила два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Деньги выделили из бюджета Минпромторга России в 2023 году на поддержку инвестпроекта, пишет ТАСС.

Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Злоумышленники оформили фиктивные договоры аренды. Они арендовали друг у друга 10 видов дорогостоящего оборудования, которое на деле работало в других проектах. Так они получили 10,5 млн руб. Потом заключили похожий договор с дочерним предприятием из другого региона. Это принесло еще 10,1 млн руб. Подозреваемые подали фальшивые отчеты, чтобы обналичить субсидию.

УФСБ России по краю раскрыла схему. Четверых фигурантов суд арестовал. Пятая подозреваемая скрылась, ее объявили в федеральный розыск, сообщили в МВД по Ставрополью. Холдинг «Энергомера» объединяет пять заводов с 4 тыс. сотрудников. Головной офис стоит в Ставрополе.

АО «Концерн Энергомера» зарегистрировали в 1996 году. Президент Владимир Поляков руководит холдингом. В 2024 году выручка достигла 156 млн руб., чистая прибыль — 88,4 млн руб. Компания занимается холдинговой деятельностью и производством электрооборудования.

Станислав Маслаков