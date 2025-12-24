Ставропольская ФЭС-Агро передала в залог товары на 2,56 млрд рублей

Владелец ставропольской ФЭС-Агро Александр Михайлов одобрил четыре соглашения со Сбербанком общей стоимостью 2,45 млрд руб., включая кредитные линии, банковские гарантии и залог товаров на 2,56 млрд руб. Сделка относится к категории крупных операций, следует из данных на портале раскрытия корпоративной информации.

Первое соглашение предполагает открытие лимита на операции по непокрытым аккредитивам объемом 1,45 млрд руб. сроком до 36 месяцев. Средства направят на расчеты с контрагентами и обеспечение исполнения договорных обязательств.

ФЭС-Агро – федеральный дистрибутор семян, средств защиты растений и удобрений. У компании 32 обособленных подразделения, 3500 активных клиентов, оборот в 2023 году — 13,9 млрд руб.

Второе соглашение включает генеральный договор об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии на 500 млн руб. Лимит будет действовать до 36 месяцев, кредитование — до 12 месяцев. Деньги планируют использовать на финансирование производства, включая покупку векселей Сбербанка для расчетов с партнерами.

Третьим решением одобрили договор о предоставлении банковских гарантий с максимальной суммой 500 млн руб. Соглашение рассчитано на 36 месяцев, гарантии — на 12 месяцев. Документы обеспечат своевременную оплату товаров по контрактам.

Четвертое соглашение касается договора залога товаров в обороте на 2,56 млрд руб. В залог передадут средства химзащиты растений, семена, дженерики и микроудобрения, размещенные на складах в Ставропольском крае, Воронежской и Саратовской областях, Краснодарском крае.

Решения оформили документом от 15 декабря 2025 года. Руководство компании получило полномочия на согласование окончательных версий договоров и внесение последующих изменений.

По данным бухгалтерской отчетности на 30 сентября 2025 года, активы ООО «ФЭС-Агро» оцениваются в 9,19 млрд руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ФЭС-Агро» зарегистрировано в Ставрополе в 2012 году. Основной вид деятельности — торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами. Учредитель общества — Александр Михайлов. Выручка предприятия за 2024 год составила 13,5 млрд руб., прибыль — 396,6 млн руб. Уставный капитал — 70 млн руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказа», ООО «ФЭС-Агро» планирует купить агропродукцию на 7,8 млрд руб. Первая сделка предусматривает заключение договора поставки на приобретение средств защиты растений и семян полевых и овощных культур в рамках сезона 2025-2026 годов. Максимальная стоимость контракта составляет 7,8 млрд руб. включая НДС.

Тат Гаспарян