Главные новости за 23 декабря: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Воронежский СКР прекратил уголовное дело об уклонении от налогов главы воронежской пивоварни «Райт». Решение было принято из-за истечения сроков давности преследования. По данным Rusprofile, до конца июля 2022-го пивоваренной компанией руководил ее единственный учредитель Анатолий Зенищев. В СКР отметили, что в ходе предварительного следствия компания «Райт» добровольно возместила «полную сумму» недоимки по налогам на 15,1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проспект Революции в Воронеже

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Проспект Революции в Воронеже

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Аэропорт Белгорода по решению регионального арбитража выплатит авиакомпании «Россия» 4,2 млн за поврежденный самолет. Причиной обращения стало повреждение самолета RRJ-95 неисправным амбулифтом (подъемником для маломобильных пассажиров). В июле 2021 года в аэропорту Белгорода при отъезде амбулифта была повреждена обшивка фюзеляжа в районе двери самолета.

Липецкие дорожные торги на 364 млн руб. приостановили из-за жалобы белорусской фирмы. ОАО «Дорожно-строительный трест №2» из Гомеля указало, что столкнулось с техническими проблемами в работе электронной торговой площадки: при подписании заявки появилось уведомление об ошибке. В результате заявка не была принята. В связи с этим фирма считает, что оператор площадки нарушил ее право на участие в процедуре торгов и не предпринял действий к решению проблемы.

Выведенные из курской казны активы в Москве никто не выкупил за 384 млн руб. В состав лота входило несколько нежилых помещений общей площадью 1,1 тыс. кв. м и пять машиномест, расположенных в торгово-офисном центре «Селектика» на Варшавском шоссе, 150. Губернатор Курской области Александр Хинштейн ранее уточнял, что вырученные от продажи недвижимости средства планируется направить на ремонт парка имени 1 Мая в Курске.

Дело советника орловского губернатора Сергея Лежнева готовят к передаче в суд: оно поступило в прокуратуру. Ранее облсуд продлил арест господина Лежнева, мотивировав это большим объемом поступивших материалов.

Экс-губернатор Тамбовской области Максим Егоров встретит Новый год в СИЗО. Басманный райсуд Москвы продлил меру пресечения экс-главе региона. Второму фигуранту дела, бывшему водителю экс-губернатора Александру Соломатину, также продлили заключение под стражей до 23 марта.

Егор Якимов