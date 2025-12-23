Аэропорт Белгорода выплатит авиакомпании «Россия» 4,2 млн за поврежденный самолет

Арбитражный суд Белгородской области полностью удовлетворил иск петербургского АО «Авиакомпания "Россия"» к ООО «Международный аэропорт Белгород» (ООО «МАБ»). Причиной обращения стало повреждение самолета RRJ-95 неисправным амбулифтом (подъемником для маломобильных пассажиров). Общая сумма взыскания, по данным картотеки арбитражных дел, составила 4,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как установил суд, в июле 2021 года в аэропорту Белгорода при отъезде амбулифта была повреждена обшивка фюзеляжа в районе двери самолета. Это произошло из-за сбоя в системе управления верхней телескопической площадки и отказа системы блокировки «Касание борта». Воздушное судно находилось в ремонте с 31 июля по 11 августа.

Суд взыскал с аэропорта не только расходы на восстановление, но и лизинговые платежи, которые авиакомпания продолжала вносить за время простоя. Было признано, что ООО «МАБ» ненадлежаще оказало услуги по наземному обслуживанию, что привело к ущербу.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Международный аэропорт Белгород» зарегистрировано в апреле 2016 года в Белгороде. Основной вид деятельности связан с оказанием вспомогательных услуг для воздушного транспорта. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральным директором является Елена Безбородова. Единственным собственником компании выступает ООО «Новапорт Холдинг», которому принадлежит 100%-я доля (конечные бенефициары скрыты). За 2024 год компания выручила 31,1 млн руб.

В 2024 году ООО «МАБ» сработало с чистым убытком в 36 млн руб., в то время как годом ранее чистая прибыль составляла 84 млн руб.

О том, что происходит в неработающих аэропортах макрорегиона, читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Подрезанные крылья».

Мария Свиридова