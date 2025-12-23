Липецкие дорожные торги на 364 млн приостановили из-за жалобы белорусской фирмы

Определение подрядчика капитального ремонта 11,8 км автодороги «Троекурово — Иншаковка — Нижнебрусланово» в Лебедянском районе Липецкой области приостановлено по жалобе белорусского ОАО «Дорожно-строительный трест №2, г. Гомель». Информация появилась на портале госзакупок. Начальная цена контракта по этому тендеру составляет 364,2 млн руб. Заказчиком выступает областное казенное учреждение «Дорожное агентство Липецкой области» («Липецкавтодор»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В жалобе организация из Гомеля указала, что столкнулась с техническими проблемами в работе электронной торговой площадки: при подписании заявки появилось уведомление об ошибке. В результате заявка не была принята. В связи с этим фирма считает, что оператор площадки нарушил ее право на участие в процедуре торгов и не предпринял действий к решению проблемы.

Одновременно с этим «Липецкавтодор» определил подрядчика реконструкции 11,8 км дороги «Талица — Колосовка — Ивановка» в Елецком районе.

Договор заключили с местным ООО «Технологии строительства». Фирма согласилась выполнить работу за 257,8 млн руб. при начальной цене контракта почти 337 млн руб. Таким образом заказчик сэкономит более 79 млн руб. Информация была опубликована на портале госзакупок.

По данным Rusprofile, ООО «Технологии строительства» зарегистрировали в Ельце в марте 2005 года. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб., единственным учредителем в настоящее время выступает Игорь Иванов. Основной вид деятельности компании — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Директором фирмы с июня 2019-го назначен Александр Крюков. В 2024 году выручка предприятия увеличилась на 23% и составила 376 млн руб. Чистую прибыль оценили в 449 тыс. руб. За время существования компания получила более 157 госзаказов на 2,3 млрд руб. Самым крупным заказчиком является «Липецкавтодор» — 11 закупок более чем на 1,14 млрд руб.

В торгах участвовали пять организаций. Второе и третье места заняли фирмы, предложившие оказать услуги за 311,7 млн руб. Работы профинансируют из средств областной казны.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», подрядчику предстоит до декабря 2027 года обновить на участке дорожное покрытие, нанести разметку, оборудовать водопропускные трубы, тротуары и пешеходные дорожки, а также установить автобусные остановки и сигнальные столбики. Гарантия составит от трех месяцев до десяти лет в зависимости от вида работ.

В начале декабря стало известно, что арбитражный суд Липецкой области полностью удовлетворил иск «Липецкавтодора» к воронежскому ООО «Виадукмостстрой». Компания выполняла ремонт моста через реку Вязовня в Данковском районе. Общая сумма исковых требований составила 11,3 млн руб.

Денис Данилов