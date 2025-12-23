Дело советника орловского губернатора готовят к передаче в суд

В прокуратуру Орловской области на прошлой неделе поступило уголовное дело советника губернатора Сергея Лежнева. Это следует из материала облсуда, продлившего его арест до конца января.

Сергей Лежнев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Сергей Лежнев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Надзор мотивировал необходимость продления ареста большим объемом поступивших материалов. Дело состоит из 212 томов. После утверждения обвинительного заключения материалы передадут в суд.

Господин Лежнев обвиняется в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ограничении конкуренции на торгах (ч. 3 ст. 178 УК РФ) и в легализации преступных доходов (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). Максимальное наказание по самой тяжелой статье — 20 лет лишения свободы.

Советник орловского губернатора находится в СИЗО 19 месяцев. Он неоднократно просил пустить его под домашний арест, однако суд его ходатайства отклонял.

Владимир Зоркий