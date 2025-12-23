Экс-губернатор Тамбовской области Егоров встретит Новый год в СИЗО

Басманный райсуд Москвы продлил меру пресечения экс-губернатору Тамбовской области Максиму Егорову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Как сообщил ТАСС, он пробудет в СИЗО еще три месяца, как минимум до 23 марта.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Максим Егоров

По данным информагентства, второму фигуранту дела, бывшему водителю экс-губернатора Александру Соломатину, также продлили заключение под стражей до 23 марта. Он обвиняется в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).

Максим Егоров находится под стражей с конца июля. По версии следствия, он получил незаконное вознаграждение, в том числе в виде услуг, на сумму порядка 80 млн руб. В основу уголовного дела легли показания бывшего гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова, которого в начале года задержали по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Максим Егоров был назначен врио губернатора Тамбовской области в октябре 2021 года. В сентябре 2022-го победил на выборах главы региона. Ушел в отставку 4 ноября 2024-го «в связи с переходом на новую работу на федеральном уровне». На посту главы региона его сменил бывший мэр Краснодара и участник СВО Евгений Первышов.

Алина Морозова