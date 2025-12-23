СКР прекратил дело об уклонении от налогов главы воронежской пивоварни «Райт»

Управление Следственного комитета России (СКР) по Воронежской области прекратило уголовное дело об уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ, до шести лет лишения свободы) в отношении бывшего гендиректора местной пивоваренной компании ООО «Райт». Решение было принято из-за истечения сроков давности преследования. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в ведомстве. По данным Rusprofile, до конца июля 2022-го пивоваренной компанией руководил ее единственный учредитель Анатолий Зенищев.

В СКР отметили, что в ходе предварительного следствия компания «Райт» добровольно возместила «полную сумму» недоимки по налогам на 15,1 млн руб. Более подробно раскрыть обстоятельства расследования в ведомстве не смогли.

Уголовное дело в отношении главы «Райта» было возбуждено в 2022 году. Как сообщал «Ъ-Черноземье», тогда речь шла о налоговой задолженности в 26 млн руб. По версии следствия, гендиректор «Райта» в течение трех лет реализовывал подакцизные товары подконтрольным контрагентам, включая в налоговые декларации недостоверные сведения о сумме акцизов. По подсчетам следствия, подозреваемый уклонился от уплаты акциза на общую сумму 26 млн руб.

В мае того же года оперативники провели обыски на предприятии в Правой Хаве, в офисе компании в Воронеже и по местам жительств фигурантов. Имя подозреваемого не раскрывалось.

В декабре 2025-го в Арбитражный суд Воронежской области поступило заявление Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (МИФНС) №15 по региону о признании «Райта» банкротом. Сумма требований и суть их происхождения не раскрываются. Суд оставил его без движения, так как при подаче налоговая допустила ряд нарушений — их предложено устранить до 23 января 2026 года.

При этом в конце прошлой недели воронежский арбитраж удовлетворил иск налоговиков об обращении взыскания задолженности на заложенное имущество компании на 7,6 млн руб. Общая сумма долга при этом составляет 9,2 млн руб. В суде также продолжает рассматриваться аналогичный иск МИФНС к производителю пива. Речь идет о погашении еще одного долга фирмы за счет ее имущества стоимостью 28,9 млн руб. Следующее заседание по делу назначено на 14 января 2026 года.

Егор Якимов