Правосудие в Telegram

Прокурор возглавил Верховный суд, а полпред — Генпрокуратуру

Фото: Пресс - служба Верховного суда РФ

Президент Владимир Путин произвел перестановки в правоохранительных органах. Выходец из Следственного комитета Игорь Краснов, назначенный в 2020 году генпрокурором, покинул надзорное ведомство, неожиданно заняв пост председателя Верховного суда России. Его приход в данную структуру вполне претендует на назначение 2025 года.

В свою очередь, полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан возглавил Генпрокуратуру. Если для господина Гуцана это стало фактически возвращением года в родной дом (до перехода в администрацию президента он 11 лет являлся заместителем генпрокурора, оставив о себе память как о высочайшем профессионале, вдумчивом и доверяющем людям руководителе), то господину Краснову в новом ведомстве, очевидно, было непросто. В частности, пришлось сдавать экзамен на статус судьи и собирать свою новую команду. Ее первым номером стал весьма уважаемый в органах правопорядка бывший замгенпрокурора Геннадий Лопатин, возглавивший судебный департамент при ВС России — фактически министерство, обеспечивающее бесперебойное функционирование судебной системы.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

При этом начал господин Краснов с зачистки — со своих должностей председателя Совета судей России и судьи Верховного суда с треском слетел Виктор Момотов, уличенный в тайном владении сетью отелей стоимостью в 9 млрд руб. В работе самого Верховного суда также последовали приятные для общества изменения — слушание, связанное с резонансным делом певицы Ларисы Долиной, не только не стали закрывать для прессы, а, напротив, впервые в истории ВС транслировали в MAX и Telegram..

Cтарший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Игорь Краснов во время интервью, 2016 год

Игорь Краснов на заседании Совета федерации после утверждения на должность генпрокурора, 2020 год

Генпрокурор России Игорь Краснов (слева) и президент России Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии ведомства, 2020 год

Генпрокурор Игорь Краснов на заседании Совета федерации, 2021 год

Генпрокурор России Игорь Краснов на церемонии открытия мультимедийного проекта «300 лет на страже закона: лица, события, документы» в Государственном центральном музее современной истории России, 2021 год

Генпрокурор Игорь Краснов (справа) и председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев во время сессии Петербургского международного экономического форума, 2022 год

Генпрокурор Игорь Краснов на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в Большом Кремлевском дворце, 2022 год

Генпрокурор Игорь Краснов во время визита в Китай, 2023 год

Генпрокурор Игорь Краснов на Петербургском международном экономическом форуме, 2024 год

Генпрокурор Игорь Краснов во время визита в КНДР, 2024 год

Генпрокурор Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии ведомства, 2025 год

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев (слева) и генпрокурор России Игорь Краснов (в центре) на совещании по вопросам социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в Кремле, 2025 год

Игорь Краснов (в центре) на внеочередном заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) 15 сентября 2025 года

Члены ВККС единогласно решили рекомендовать Игоря Краснова (слева) на пост председателя Верхового Суда России

