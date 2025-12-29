Правосудие в Telegram

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Краснов

Фото: Пресс - служба Верховного суда РФ Игорь Краснов

Фото: Пресс - служба Верховного суда РФ

Президент Владимир Путин произвел перестановки в правоохранительных органах. Выходец из Следственного комитета Игорь Краснов, назначенный в 2020 году генпрокурором, покинул надзорное ведомство, неожиданно заняв пост председателя Верховного суда России. Его приход в данную структуру вполне претендует на назначение 2025 года.

В свою очередь, полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан возглавил Генпрокуратуру. Если для господина Гуцана это стало фактически возвращением года в родной дом (до перехода в администрацию президента он 11 лет являлся заместителем генпрокурора, оставив о себе память как о высочайшем профессионале, вдумчивом и доверяющем людям руководителе), то господину Краснову в новом ведомстве, очевидно, было непросто. В частности, пришлось сдавать экзамен на статус судьи и собирать свою новую команду. Ее первым номером стал весьма уважаемый в органах правопорядка бывший замгенпрокурора Геннадий Лопатин, возглавивший судебный департамент при ВС России — фактически министерство, обеспечивающее бесперебойное функционирование судебной системы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Гуцан

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Гуцан

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

При этом начал господин Краснов с зачистки — со своих должностей председателя Совета судей России и судьи Верховного суда с треском слетел Виктор Момотов, уличенный в тайном владении сетью отелей стоимостью в 9 млрд руб. В работе самого Верховного суда также последовали приятные для общества изменения — слушание, связанное с резонансным делом певицы Ларисы Долиной, не только не стали закрывать для прессы, а, напротив, впервые в истории ВС транслировали в MAX и Telegram..