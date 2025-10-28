Декан судье не советчик

В Верховном суде (ВС) 28 октября прошел первый пленум под председательством нового руководителя Игоря Краснова. На нем было принято несколько важных кадровых решений: состав экономколлегии ВС сократился более чем на четверть, а из научно-консультативного совета исключили 18 из 141 участника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Краснов

Фото: Верховный Суд РФ Игорь Краснов

Фото: Верховный Суд РФ

В начале заседания пленум ВС избрал нового секретаря вместо Виктора Момотова, который ушел в отставку после судебного иска Генпрокуратуры об изъятии у него активов на сумму свыше 9 млрд руб. Этот пост занял судья уголовной коллегии ВС Олег Зателепин. Он выпускник военно-юридического факультета Военного университета Минобороны и в течение нескольких лет преподавал там уголовное право (его кандидатская диссертация посвящена преступлениям против военной службы, а докторская — вопросам уголовно-правовой охраны военной безопасности). В ВС РФ начинал в отделе систематизации законодательства и анализа судебной практики, а в 2013 году стал судьей. С 2016 года господин Зателепин входит в состав Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи, а с 2022-го является заместителем ее председателя. В августе 2025 года комиссия принимала экзамен на должность судьи у тогда еще генпрокурора Игоря Краснова.

Также пленум утвердил перевод из коллегии ВС по экономическим спорам сразу шести судей. Денис Капкаев, Галина Кирейкова, Екатерина Корнелюк, Анатолий Першутов и Наталья Чучунова переходят на работу в коллегию по административным делам, а Галина Попова — в коллегию по гражданским делам. Таким образом, состав коллегии (в ней было 22 судьи) сократился больше чем на четверть.

Одновременно внесены изменения в состав Научно-консультативного совета (НКС) при ВС РФ. Это совещательный орган, который занимается подготовкой рекомендаций по принципиальным вопросам судебной практики, а также участвует в предварительном обсуждении постановлений пленума. Возглавил НКС Игорь Краснов, ученым секретарем назначен тот же Олег Зателепин (на этом посту он также сменил Виктора Момотова). Из совета исключены 18 человек (из 141), в том числе декан юридического факультета СПбГУ, завкафедрой конституционного права Сергей Белов и недавно назначенный судьей Конституционного суда Константин Калиновский.

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, не исключает, что изменения ждут и научно-консультативные советы при региональных и окружных судах. В настоящий момент деятельность этих советов приостановлена, знает собеседник.

Анастасия Корня