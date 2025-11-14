Судебное хозяйство возглавит прокурор

Как стало известно “Ъ”, Геннадий Лопатин, с 2011 года являющийся заместителем генерального прокурора, переходит на работу в Верховный суд (ВС) России. В ближайшее время он возглавит судебный департамент при ВС, занимающийся обеспечением деятельности всей судебной системы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадия Лопатина ждут в Верховном суде

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Геннадия Лопатина ждут в Верховном суде

14 ноября на внеочередном заседании Совета судей России были прекращены полномочия целого ряда судей, которые в него входили. Среди отставников оказался скандально известный судья Верховного суда в отставке Виктор Момотов, у которого вместе с другими ответчиками недавно решением суда по иску Генпрокуратуры были обращены в доход государства активы, оцениваемые в 9 млрд руб.

Затем Совет рассмотрел, пожалуй, самый главный вопрос — согласовал освобождение Владислава Иванова от должности генерального директора судебного департамента при Верховном суде России. Занял ее господин Иванов, ранее возглавлявший Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, полтора года назад, когда в отставку ушел Александр Гусев, 25 лет руководивший хозяйством судебной системы.

Как сообщили “Ъ” источники в ВС, в отставку господин Иванов был отправлен по решению председателя Верховного суда Игоря Краснова.

Ряд источников сообщили “Ъ”, что до конца года судебный департамент вместо господина Иванова возглавит бывший заместитель господина Краснова по Генпрокуратуре Геннадий Лопатин.

Следует отметить, что в свое время он являлся профессиональным военнослужащим, а в начале 2000-х годов возглавлял департаменты материально-технического и ресурсного обеспечения Минюста, которым руководил Юрий Чайка. В 2006 году господин Чайка стал генпрокурором, а перешедший вместе с ним господин Лопатин возглавил вначале управление делами надзорного ведомства, а затем главное управление обеспечения деятельности органов и учреждений прокуратуры. С 2011 года он в качестве заместителя генпрокурора курирует работу главка по обеспечению деятельности прокуратуры и статистике, а также управления собственной безопасности и взаимодействия со СМИ.

В надзорном ведомстве Геннадий Лопатин — один из самых уважаемых и авторитетных сотрудников, и его уход в ВС многие восприняли как большую потерю.

В ближайшее время ожидается указ президента об отставке господина Лопатина в связи с выслугой лет и его назначение в ВС.

Руководитель судебного департамента имеет статус министра, а бюджет, которым он оперирует, больше, чем в прокуратуре,— 330 млрд руб. В планах департамента добиться увеличения расходов на развитие судебной системы. Сейчас же 78% бюджета уходит на содержание судей и работников судов.

Николай Сергеев