Мир на словах

В 2025 году на Южном Кавказе произошло долгожданное событие, которое приблизило конец одного из самых долгих конфликтов на постсоветском пространстве: Армения и Азербайджан наконец согласовали мирный договор. Лавры главного миротворца Ереван и Баку отдали не Москве, которая годами выступала посредником в урегулировании конфликта, а Дональду Трампу, неожиданно проявившему интерес к региону. Рассуждая о достигнутом прогрессе, лидеры Армении и Азербайджана, правда, так и не дали понять, когда договор будет окончательно подписан, зато каждый использовал этот прорыв в своих целях. Или по крайней мере попытался это сделать.

Издалека идущий план

Необходимость срочного устранения давних разногласий между Арменией и Азербайджаном стала все острее ощущаться еще в 2020 году. Тогда армянская сторона потерпела поражение во второй карабахской войне, потеряв контроль над Шушей и Гадрутом, а также значительной частью территорий, прилегающих к Нагорному Карабаху.

К 2022 году стороны активизировали попытки составить мирный договор, чтобы окончательно урегулировать десятки спорных вопросов.

В 2023 году самый сложный из них выпал из повестки: в результате азербайджанской военной операции, продлившейся не более двух суток, так никем и не признанная Нагорно-Карабахская республика прекратила существование. Более 100 тыс. этнических армян покинули регион, полностью перешедший под контроль Азербайджана. Обсуждать нагорнокарабахскую проблематику, которая всегда оставалась центральной причиной конфликта, больше не имело смысла.

Как следствие, перспективы заключения мирного договора стали более реалистичными.

В 2024 году были уже согласованы 17 пунктов, два из которых — об отказе от исков друг к другу в международных судах и о неразмещении иностранных контингентов на границе — считались самыми сложными.

А в марте 2025 года неожиданно случился прорыв: текст мирного договора наконец согласовали окончательно. Это стало новой вехой в истории и армяно-азербайджанского конфликта, и региона в целом.

Армения и Азербайджан, в частности, договорились отказаться от территориальных претензий; не предпринимать никаких силовых действий, направленных на подрыв территориальной целостности друг друга; установить дипломатические отношения; создать двустороннюю Комиссию для контроля за реализацией соглашения.

Дальнейшие события были не менее удивительными. В июне в процессе подготовки к подписанию документа премьер-министр Армении Никол Пашинян нанес неожиданный визит в Турцию. Между странами нет дипломатических отношений: любую возможность их установления Анкара всегда связывала либо с решением вопроса Нагорного Карабаха, либо — уже после — с достижением мира между Ереваном и Баку.

Переговоры армянского премьера с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, ставшие событием сами по себе, заложили фундамент для новых геополитических реалий и показали, что мирный процесс вышел на совершенно другой уровень.

Маршрут перестроен

Словно в доказательство этого тезиса спустя месяц Никол Пашинян встретился уже и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. И опять в уникальных обстоятельствах: переговоры состоялись без участия посредников, а в качестве места встречи стороны выбрали ОАЭ. До этого контакты Баку и Еревана проходили на российской или европейской площадках. Встреча лидеров в уходящем году стала одним из первых признаков того, что стороны отходят от прежней схемы ведения переговоров и, по всей видимости, больше не видят необходимости привлекать к посредничеству тех, кто еще совсем недавно выполнял эту роль.

Тем интереснее показались всплывшие в скором времени в СМИ слухи о подключении к мирному процессу администрации президента США Дональда Трампа. Какие-либо конкретные договоренности никто не подтверждал (иногда звучали даже опровержения с армянской стороны). Но 8 августа оказалось, что все было правдой.

В Вашингтоне в этот день состоялась встреча Дональда Трампа, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, которую они назвали исторической.

Лидеры Армении и Азербайджана парафировали соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений. А президент США, упомянув «русских, которые очень старались», в привычной ему манере заявил: с его появлением ситуация на Южном Кавказе кардинально изменилась и многолетний конфликт удалось решить.

Поддерживая атмосферу триумфа, Никол Пашинян и Ильхам Алиев даже выступили за то, чтобы Дональду Трампу присудили Нобелевскую премию мира. Хотя многие справедливо задались вопросом: каков был вклад президента США в достигнутый прогресс? Ведь многие аспекты годами согласовывались с участием других посредников — в первую очередь России.

Будучи в Белом доме, стороны не только парафировали мирный договор, но и подписали трехстороннюю Вашингтонскую декларацию из семи пунктов.

Один из них — установление беспрепятственного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахичеванью через Сюникскую область Армении. Это важнейшая договоренность и компромисс, которого стороны не могли достичь годами.

Еще в 2020 году Армения и Азербайджан разработали решения для транспортных вопросов на Южном Кавказе, согласно которым контролировать безопасность этих маршрутов должна была ФСБ России. Армянские власти, правда, не хотели отдавать Сюникскую область под контроль третьей стороны из опасений, что это могло угрожать суверенитету республики. Ереван настаивал на том, что армянские пограничники должны сами контролировать поток грузов на транзитной части маршрута. В Баку выступали против.

По данным СМИ, в 2025 году Турция предложила в качестве компромиссного варианта привлечение в проект частной компании из третьей страны. И вот здесь в обсуждения вступили США с идеей «Маршрута Трампа во имя мира и процветания». Как говорил Никол Пашинян, рассматривается два варианта по аренде транспортного коридора для проекта «Маршрут Трампа». Один из них подразумевает договор на срок 49 лет, другой — на 99 лет.

«Маршрут Трампа» предполагает прокладку нефте- и газопроводов, линий электропередачи, интернет-кабелей и железной дороги между Ереваном и Баку вдоль приграничной с Ираном железнодорожной ветки. Проложенная еще в советские годы железнодорожная магистраль проходит по северному берегу реки Аракс, в том числе через город Мегри в Сюникской области на юге Армении. В начале 90-х годов движение на мегринском участке железной дороги протяженностью около 45 км было прервано из-за вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

«Подключение в данном случае внерегиональных сил на Южном Кавказе должно было продвигать мирную повестку, а не создавать новых проблем и новых разделительных линий»,— обращал внимание заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев, комментируя инициативу о «Маршруте Трампа». А директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин позднее в интервью «РИА Новости» заявил, что без России в этом проекте в целом не обойтись: маршрут пройдет через зону ответственности российских пограничников, а участок железной дороги на армянской территории, о котором идет речь, находится под концессионным управлением структуры РЖД — «Южно-Кавказской железной дороги».

Никол Пашинян рассказал, что попросил российских партнеров в короткие сроки восстановить участки железной дороги «от Ерасаха до границы с Нахичеванью и от участка Ахурика до границы с Турцией». Эту работу необходимо проделать, чтобы реализовать «Маршрут Трампа». При этом армянский премьер тут же подчеркнул: участие третьей стороны в этом транспортном проекте должно обсуждаться в диалоге с Арменией и США. Политические интересы России в этом вопросе армянский премьер решил не учитывать — как минимум публично.

Так или иначе, фактически проигнорировав прежние договоренности, Армения и Азербайджан вывели Россию из мирного процесса спустя десятилетия совместных консультаций и трехсторонних обсуждений.

А Никол Пашинян в этом году и вовсе неоднократно выступал с критикой Минской группы ОБСЕ — формата, созданного в 1992 году для решения конфликта в Нагорном Карабахе. Ее сопредседатели — Россия, Франция и США — прекратили взаимодействие в этом направлении в 2022 году, поэтому с тех пор группа фактически не работала.

«Ничего полезного в деятельности этой группы никогда не было. Деятельность этой группы была направлена на углубление конфликта и превращение ее в рычаг, позволяющий удерживать в марионеточном положении не только Армению, но и весь регион»,— сделал вывод армянский премьер.

От войны до мира не один шаг

Впрочем, вполне возможно, что подобными заявлениями Никол Пашинян попытался объяснить позицию Армении, вместе с Азербайджаном попросившей наконец окончательно расформировать Минскую группу. Это было одним из требований Баку для заключения мирного договора. И в итоге цель была достигнута: c 30 ноября формата больше не существует.

«Считаем данный шаг обоснованным, оправданным ввиду кардинальных изменений обстановки в регионе»,— прокомментировала это решение представитель МИД РФ Мария Захарова.

Однако требования Азербайджана на этом не закончились.

Уже долгое время камнем преткновения, который, как утверждается, и не позволяет подписать мирный договор, остается конституция Армении.

В основном законе страны содержится ссылка на Декларацию о независимости от 1990 года, в которой упоминается постановление «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха». Азербайджан считает этот пункт территориальной претензией и требует его исключить.

Никол Пашинян, много и часто говоривший о кардинальных переменах в регионе, к концу этого года все хуже сдерживал недовольство затягиванием мирного процесса. Армянский премьер отмечал: согласно мирному соглашению, стороны не могут ссылаться на внутреннее законодательство в целях невыполнения договора. А Армения и Азербайджан еще в 2022 году договорились строить отношения на основе Алма-Атинской декларации, закреплявшей территориальную целостность бывших советских республик в границах 1991 года (когда Нагорный Карабах входил в состав Азербайджана). Конституционный суд Армении решил, что такая договоренность не противоречит основному закону страны.

Азербайджан эти аргументы не убеждают. Власти настаивают на том, чтобы любая угроза попытки изменить установленный статус-кво в регионе была искоренена. Хотя очевидно, что у Армении не будет возможности или ресурсов, чтобы изменить сложившийся расклад.

Никол Пашинян и сам неоднократно говорил о необходимости изменить конституцию, настаивая, что дело не в требованиях Азербайджана, а в стремлении Армении адаптироваться к новым геополитическим реалиям.

Однако армянский премьер ограничен в возможностях: для изменения Конституции потребуется референдум, а организовать если и удастся, то не раньше лета 2026 года, когда в Армении пройдут парламентские выборы.

Учитывая и без того невысокие рейтинги, правительство Никола Пашиняна вряд ли организует референдум по столь спорному вопросу до даты голосования.

Пока же премьер всячески пытается представить согласованный мирный договор как большую победу, а свое правительство видит гарантом реализации договоренностей. Именно поэтому предстоящее голосование политик называет выбором между «миром и отсутствием мира», убеждая избирателей, что без него эта новая реальность на Южном Кавказе может быть разрушена.

Тем временем Ильхам Алиев дает понять: даже с наступлением мира в регионе страна никогда не перестанет готовиться к возможной войне.

«Если какое-либо будущее правительство Армении, независимо от времени его прихода к власти, поставит под сомнение то, что было подписано в Вашингтоне, то Армения столкнется с серьезными последствиями, поскольку баланс сил в регионе абсолютно в нашу пользу во всех отношениях»,— говорил он, к примеру, в августе.

В конечном итоге прогресс действительно есть, и отрицать это невозможно. Армения и Азербайджан смогли выстроить полноценный диалог на самом высоком уровне, и в 2025 году наконец достигли договоренности по спорным пунктам, обсуждение которых продолжалось годами. Однако главная договоренность — о мире — юридически до сих пор не оформлена. И затягивать этот процесс, кажется, можно бесконечно.

Лусине Баласян