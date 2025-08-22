Лидеры Азербайджана и Армении поработали на разные аудитории

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, рассуждая о произошедших за годы боевых действий в Нагорном Карабахе событиях, заявил о необходимости «в любой момент» быть готовыми к войне. Вдобавок азербайджанский лидер подчеркнул, что оборонные возможности страны модернизируются и укрепляются. Это заявление прозвучало спустя пару недель после того, как было парафировано мирное соглашение между Баку и Ереваном, что, по утверждению обеих сторон, стало важнейшим шагом на пути к завершению многолетнего конфликта. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в отличие от азербайджанского президента, убежден, что прежних угроз в регионе нет, поэтому армянские власти даже не считают нужным повышать оборонные расходы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) и премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) и премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

21 августа Ильхам Алиев посетил первый жилой комплекс в Кельбаджаре, расположенном между Нагорным Карабахом и Арменией. В 1993 году город оказался под контролем армянских сил и входил в так называемый пояс безопасности Нагорного Карабаха. Кельбаджар был возвращен Азербайджану только в 2020 году, по итогу второй карабахской войны.

На встрече с жителями города Ильхам Алиев в деталях пересказал, как Азербайджан получил контроль не только над Кельбаджаром, но и всем Нагорным Карабахом, пообещав, что длившийся более 30 лет конфликт «никогда не исчезнет из памяти». При этом он подчеркнул, что остается участником мирного процесса с Арменией, однако власти «наблюдают, видят и будут выявлять все возможные источники опасности».

«Мы не хотим войны. Мы хотим мира. Но эта кровавая история никогда не должна изгладиться из нашей памяти. Мы не должны обманываться сладкими речами и всегда должны быть бдительны»,— заявил Ильхам Алиев.

«Мы должны быть готовы к войне в любой момент. Потому что процессы в мире развиваются в таком направлении, что невозможно предсказать, что может произойти завтра. Гарантом нашей безопасности являемся мы сами — правительство, народ и наши вооруженные силы»,— подчеркнул азербайджанский президент.

В этом контексте Ильхам Алиев обратил внимание на то, что Азербайджан получил «самые современные беспилотные летательные аппараты и новые артиллерийские системы», заключил контракты на новые боевые самолеты, «а имеющиеся полностью модернизированы». «Поэтому, если кто-то с больным умом решится на провокацию против Азербайджана, думаю, он снова об этом пожалеет»,— пригрозил президент Алиев.

Хотя заявление было сделано на встрече с жителями Кельбаджара, очевидно, что главным его адресатом стали вовсе не соотечественники Ильхама Алиева. Особенно учитывая, что большую часть своего выступления он критиковал армянские силы за произошедшее в Нагорном Карабахе за минувшие десятилетия.

Между тем главный человек, кому был явно адресован этот воинственный посыл Баку,— премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая в тот же день на вопросы журналистов, напротив, оказался настроен крайне миролюбиво. Прогресс в урегулировании конфликта с Азербайджаном — поворотный момент для Южного Кавказа, в котором прежние угрозы уже не существуют, настаивал армянский премьер.

Такой оптимизм во многом можно объяснить тем, что, в отличие от азербайджанского лидера, глава армянского правительства целил исключительно на внутреннюю аудиторию, призывая население к объединению и поддержке действующих властей, благодаря которым мир стал возможен. «Этот установленный мир нуждается в ежедневной заботе, и это задача, которую мы должны решать сообща, каждый на своем месте, включая граждан, в том числе и ориентируясь на свои политические позиции»,— констатировал Никол Пашинян. И тут же напомнил о предстоящих в 2026 году парламентских выборах, в ходе которых, по его словам, нужно будет сделать выбор «между миром и отсутствием мира».

Подтверждая свой тезис о том, что в новых геополитических реалиях прежние риски отпали, Никол Пашинян объявил, что в 2026 году не планируется «существенного роста оборонных расходов».

«Это логично. Но мы продолжим оперативно анализировать, и все наши решения будут адекватны краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным процессам»,— пояснил армянский премьер. В 2025 году оборонные расходы в госбюджете Армении выросли на 20% и составили 6% ВВП, или $1,73 млрд (в то время как у Азербайджана — $5 млрд).

Вне зависимости от того, какие решения армянские власти примут по оборонным расходам, судя по заявлениям Никола Пашиняна, он уже максимально настроен на позитивный расклад в отношениях с Баку. В частности, премьер заговорил о скором налаживании торговых связей с Азербайджаном, что должно стать возможным за счет разблокировки транспортных коммуникаций, о чем стороны договорились с США.

В реализации большого количества планов (в первую очередь экономических, осуществимых благодаря решению транспортного вопроса), которые вынужденно оставались на паузе долгие годы, заинтересован и Ильхам Алиев. При этом, впрочем, он почти откровенно демонстрирует, что налаживание политических отношений с Арменией его волнует мало. После парафирования мирного соглашения с Арменией в Вашингтоне 8 августа азербайджанский президент с гордостью констатировал, что достигнутые договоренности полностью обеспечивают интересы Азербайджана. «Мы добились желаемого»,— заключил президент Алиев, объявив свою страну «государством-победителем».

Лусине Баласян