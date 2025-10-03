Армения выпустила пар

Армения готова как можно скорее подписать мирное соглашение с Азербайджаном, но ее не устраивают выдвигаемые Баку предварительные условия. Об этом, впервые открыто выражая недовольство затягиванием процесса со стороны Баку, заявил 3 октября глава армянского МИДа Арарат Мирзоян. Тем самым он фактически подытожил последние заявления премьера Армении Никола Пашиняна, который уверен: для завершения мирного процесса объективных препятствий нет. Впрочем, на готовность Баку пойти на уступки рассчитывать не приходится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД Армении Арарат Мирзоян

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Глава МИД Армении Арарат Мирзоян

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Мирный договор между Арменией и Азербайджаном был парафирован 8 августа в Вашингтоне, после чего стороны неоднократно говорили о наступлении нового этапа в отношениях стран. Однако с тех пор значительного продвижения в этом вопросе не последовало: документ все еще не подписан главным образом из-за позиции Азербайджана. И если прежде армянские власти всячески избегали оценочных комментариев по этому поводу, то 3 октября глава МИД Армении Арарат Мирзоян признал: эта пауза Ереван не устраивает.

«Текст был окончательно согласован ранее, в марте этого года, сейчас он парафирован, и мы готовы подписать этот договор как можно скорее. Азербайджанская сторона выдвигает определенные предварительные условия, мы не разделяем эту повестку»,— сказал армянский министр в интервью польскому телеканалу TVP World.

Вдаваться в детали Арарат Мирзоян не стал, но Азербайджан публично называл свои требования. Первое касалось роспуска Минской группы ОБСЕ, которая занималась поиском решения конфликта в Нагорном Карабахе. После запроса Еревану и Баку Совет министров ОБСЕ решил с 1 сентября закрыть все институты, связанные с Минской группой.

Однако второе требование — изменение Конституции Армении — гораздо более проблематичное для Еревана. В основном законе страны содержится ссылка на Декларацию о независимости от 1990 года, в которой упоминается постановление «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха». Азербайджан считает этот пункт территориальной претензией и требует его исключить.

Это требование в конце сентября уже комментировал и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), он заявил, что в части мирного соглашения нет никаких противоречий, связанных с конституцией.

«В тексте мирного соглашения зафиксировано, что ни одна из сторон не может ссылаться на свое внутреннее законодательство, чтобы не выполнять мирное соглашение»,— сказал Никол Пашинян, перечисляя различные аргументы в подтверждение своего тезиса. Так, по его словам, Армения и Азербайджан еще в 2022 году договорились строить отношения на основе Алма-Атинской декларации, закреплявшей территориальную целостность бывших советских республик в границах 1991 года (когда Нагорный Карабах входил в состав Азербайджана). «Наш Конституционный суд констатировал, что эта договоренность никоим образом не противоречит нашей конституции»,— заверил глава армянского правительства.

Впрочем, недовольство армянской стороны вызвали не только создаваемые Баку препятствия к подписанию мирного договора. На той же сессии ПАСЕ Никол Пашинян выступил с критикой в адрес тех, кто до сих пор употребляет термин «Зангезурский коридор» для обозначения транспортного маршрута на Южном Кавказе.

Речь идет о системе транспортных коммуникаций, которая должна соединить западные районы Азербайджана с его эксклавом Нахичеванской Автономной Республикой через Сюникскую область Армении (азербайджанское название этой области — Зангезур). Еще с 2020 года, когда предполагалось, что безопасность маршрута будет обеспечивать Россия, армянские власти не хотели отдавать Сюникскую область под контроль третьей страны из опасений, что это угрожает суверенитету республики и отрежет ее от границы с Ираном. Согласно трехсторонней Вашингтонской декларации, подписанной в Белом доме 8 августа, теперь в реализации этой дороги под названием «Маршрут Трампа во имя мира и процветания» будет участвовать американская компания, хотя формально контроль над частью коридора останется за армянской стороной.

Ильхам Алиев упорно продолжает называть этот проект «Зангезурским коридором». «Мы открываем документ, который мы подписали в Вашингтоне, и смотрим, есть здесь такое выражение? Нет! Хорошо, мы парафировали мирное соглашение. Есть там такое выражение? Нет! Имеем ли мы принятый когда-либо и где-либо документ, в котором есть выражение "Зангезурский коридор"? Нет!» — возмутился Никол Пашинян. «В армянских реалиях это воспринимается как территориальная претензия к Армении и ассоциируется с конфликтной риторикой. Подобная риторика не увеличивает веру людей в мир, не исходит из мирной атмосферы и достигнутых на высшем уровне договоренностей»,— пояснил премьер.

Спустя пару дней у Никола Пашиняна появилась возможность лично задать все накопившиеся вопросы Ильхаму Алиеву. 2 октября два лидера встретились на полях саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене. Но несмотря на напряженное выражение лиц обоих собеседников на коротком видео, опубликованном в Telegram-канале Никола Пашиняна, его пресс-служба отчиталась о встрече в максимально позитивном тоне.

«Стороны подчеркнули важность договоренностей, достигнутых на мирном саммите в Вашингтоне, инициированном президентом США Дональдом Трампом. Они подтвердили готовность продолжать работу по дальнейшему укреплению мира между Арменией и Азербайджаном»,— рассказала пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян.

Никакие проблемные вопросы в итоговом заявлении не упоминались. И неясно, обсуждались ли они вообще.

Так или иначе, ни эта непродолжительная встреча, ни предыдущие контакты Баку и Еревана за последнее время не изменили траекторию урегулирования конфликта, в которой Армения идет на очередные уступки, а Азербайджан настаивает на выполнении дополнительных требований. И Ильхама Алиева, по всей видимости, сложившееся положение дел устраивает. «Армения и Азербайджан уже адаптировались к жизни в условиях мира»,— заявил азербайджанский лидер 3 октября. И в который раз дал понять: подписание мирного соглашения можно отложить, главное — добиться выполнения азербайджанских условий.

Лусине Баласян