Армения выпустила пар
Ереван недоволен дополнительными требованиями Баку для подписания мирного договора
Армения готова как можно скорее подписать мирное соглашение с Азербайджаном, но ее не устраивают выдвигаемые Баку предварительные условия. Об этом, впервые открыто выражая недовольство затягиванием процесса со стороны Баку, заявил 3 октября глава армянского МИДа Арарат Мирзоян. Тем самым он фактически подытожил последние заявления премьера Армении Никола Пашиняна, который уверен: для завершения мирного процесса объективных препятствий нет. Впрочем, на готовность Баку пойти на уступки рассчитывать не приходится.
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Мирный договор между Арменией и Азербайджаном был парафирован 8 августа в Вашингтоне, после чего стороны неоднократно говорили о наступлении нового этапа в отношениях стран. Однако с тех пор значительного продвижения в этом вопросе не последовало: документ все еще не подписан главным образом из-за позиции Азербайджана. И если прежде армянские власти всячески избегали оценочных комментариев по этому поводу, то 3 октября глава МИД Армении Арарат Мирзоян признал: эта пауза Ереван не устраивает.
«Текст был окончательно согласован ранее, в марте этого года, сейчас он парафирован, и мы готовы подписать этот договор как можно скорее. Азербайджанская сторона выдвигает определенные предварительные условия, мы не разделяем эту повестку»,— сказал армянский министр в интервью польскому телеканалу TVP World.
Вдаваться в детали Арарат Мирзоян не стал, но Азербайджан публично называл свои требования. Первое касалось роспуска Минской группы ОБСЕ, которая занималась поиском решения конфликта в Нагорном Карабахе. После запроса Еревану и Баку Совет министров ОБСЕ решил с 1 сентября закрыть все институты, связанные с Минской группой.
Однако второе требование — изменение Конституции Армении — гораздо более проблематичное для Еревана. В основном законе страны содержится ссылка на Декларацию о независимости от 1990 года, в которой упоминается постановление «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха». Азербайджан считает этот пункт территориальной претензией и требует его исключить.
Это требование в конце сентября уже комментировал и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), он заявил, что в части мирного соглашения нет никаких противоречий, связанных с конституцией.
«В тексте мирного соглашения зафиксировано, что ни одна из сторон не может ссылаться на свое внутреннее законодательство, чтобы не выполнять мирное соглашение»,— сказал Никол Пашинян, перечисляя различные аргументы в подтверждение своего тезиса. Так, по его словам, Армения и Азербайджан еще в 2022 году договорились строить отношения на основе Алма-Атинской декларации, закреплявшей территориальную целостность бывших советских республик в границах 1991 года (когда Нагорный Карабах входил в состав Азербайджана). «Наш Конституционный суд констатировал, что эта договоренность никоим образом не противоречит нашей конституции»,— заверил глава армянского правительства.
Впрочем, недовольство армянской стороны вызвали не только создаваемые Баку препятствия к подписанию мирного договора. На той же сессии ПАСЕ Никол Пашинян выступил с критикой в адрес тех, кто до сих пор употребляет термин «Зангезурский коридор» для обозначения транспортного маршрута на Южном Кавказе.
Речь идет о системе транспортных коммуникаций, которая должна соединить западные районы Азербайджана с его эксклавом Нахичеванской Автономной Республикой через Сюникскую область Армении (азербайджанское название этой области — Зангезур). Еще с 2020 года, когда предполагалось, что безопасность маршрута будет обеспечивать Россия, армянские власти не хотели отдавать Сюникскую область под контроль третьей страны из опасений, что это угрожает суверенитету республики и отрежет ее от границы с Ираном. Согласно трехсторонней Вашингтонской декларации, подписанной в Белом доме 8 августа, теперь в реализации этой дороги под названием «Маршрут Трампа во имя мира и процветания» будет участвовать американская компания, хотя формально контроль над частью коридора останется за армянской стороной.
Ильхам Алиев упорно продолжает называть этот проект «Зангезурским коридором». «Мы открываем документ, который мы подписали в Вашингтоне, и смотрим, есть здесь такое выражение? Нет! Хорошо, мы парафировали мирное соглашение. Есть там такое выражение? Нет! Имеем ли мы принятый когда-либо и где-либо документ, в котором есть выражение "Зангезурский коридор"? Нет!» — возмутился Никол Пашинян. «В армянских реалиях это воспринимается как территориальная претензия к Армении и ассоциируется с конфликтной риторикой. Подобная риторика не увеличивает веру людей в мир, не исходит из мирной атмосферы и достигнутых на высшем уровне договоренностей»,— пояснил премьер.
Спустя пару дней у Никола Пашиняна появилась возможность лично задать все накопившиеся вопросы Ильхаму Алиеву. 2 октября два лидера встретились на полях саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене. Но несмотря на напряженное выражение лиц обоих собеседников на коротком видео, опубликованном в Telegram-канале Никола Пашиняна, его пресс-служба отчиталась о встрече в максимально позитивном тоне.
«Стороны подчеркнули важность договоренностей, достигнутых на мирном саммите в Вашингтоне, инициированном президентом США Дональдом Трампом. Они подтвердили готовность продолжать работу по дальнейшему укреплению мира между Арменией и Азербайджаном»,— рассказала пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян.
Никакие проблемные вопросы в итоговом заявлении не упоминались. И неясно, обсуждались ли они вообще.
Так или иначе, ни эта непродолжительная встреча, ни предыдущие контакты Баку и Еревана за последнее время не изменили траекторию урегулирования конфликта, в которой Армения идет на очередные уступки, а Азербайджан настаивает на выполнении дополнительных требований. И Ильхама Алиева, по всей видимости, сложившееся положение дел устраивает. «Армения и Азербайджан уже адаптировались к жизни в условиях мира»,— заявил азербайджанский лидер 3 октября. И в который раз дал понять: подписание мирного соглашения можно отложить, главное — добиться выполнения азербайджанских условий.