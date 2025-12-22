В строительном блоке мэрии Воронежа произошли кадровые изменения

Два руководителя сменились в строительно-коммунальном блоке мэрии Воронежа. Как сообщили «Ъ-Черноземье» в ее пресс-службе, с 22 декабря на должность заместителя руководителя управления строительной политики города назначена Оксана Евдакова, которая ранее работала директором муниципального казенного учреждения (МКУ) «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства».

В управлении стройполитики с начала июля вакантна должность руководителя — после того, как 1 июля задержали, а затем арестовали Евгения Шишкина, возглавлявшего ведомство с 2023 года. Его обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при реконструкции Петровской набережной. Со 2 июля управление стройполитики в статусе и. о. возглавлял Евгений Бутузов, до этого бывший замом господина Шишкина и начальником отдела муниципального строительства и оформления прав собственности.

В мэрии не пояснили, является ли господин Бутузов и.о. руководителя и на сегодняшний день, однако на еженедельной планерке в мэрии в понедельник, 22 декабря, госпожа Евдакова занимала привычное место главы управления стройполитики.

Также, как сообщили «Ъ-Черноземье» в мэрии, и.о. директора МКУ «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» назначен Александр Воронкин, ранее — начальник производственного отдела в этом же учреждении.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в ноябре Ленинский райсуд Воронежа продлил срок содержания под стражей Евгению Шишкину и проходящему по одному делу с ним главе муниципального учреждения «Дирекция единого заказчика капитального строительства» Александру Киму.

Чиновники не признают вину. Они неоднократно просили освободить их из-под стражи, однако суд оставлял меру пресечения без изменения.

