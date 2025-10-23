Главу стройполитики Воронежа не выпустили из СИЗО

Воронежский облсуд отклонил жалобу адвоката главы городского управления строительной политики Евгения Шишкина на решение первой инстанции о продлении чиновнику меры пресечения. Таким образом, фигурант уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) пробудет в СИЗО как минимум до 27 ноября. Об этом сообщили в облсуде.

Фото: пресс-служба мэрии Воронежа Евгений Шишкин

Защита господина Шишкина настаивала на смягчении меры пресечения до домашнего ареста, ссылаясь на отсутствие у чиновника судимости, наличие несовершеннолетних детей, его состояние здоровья и ряд других факторов. Однако облсуд согласился с позицией Ленинского райсуда о том, что на первоначальных этапах предварительного следствия наличие административного ресурса у фигуранта создает риск того, что он может скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей или другим способом помешать расследованию. Также было учтено, что в материалах дела нет сведений о заболеваниях, с которыми господин Шишкин не может находиться в СИЗО.

Евгения Шишкина и проходящего по тому же делу главу муниципального учреждения «Дирекция единого заказчика капитального строительства» Александра Кима задержали 1 июля. Уголовное дело было возбуждено после проверки прокуратуры и УФСБ, в ходе которой выявили хищение порядка 37 млн руб. бюджетных денег при устройстве малых архитектурных форм в амфитеатре на Адмиралтейской площади в рамках реконструкции набережной. Генподрядчиком проекта являлось ПАО «Россети Центр» — «Воронежэнерго», стоимость работ составляла 762 млн руб.

Алина Морозова