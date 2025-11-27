Обвиняемым в хищениях при реконструкции набережной в Воронеже продлили арест

Ленинский райсуд Воронежа продлил срок содержания под стражей главе муниципального учреждения «Дирекция единого заказчика капитального строительства» Александру Киму и руководителю управления строительной политики мэрии облцентра Евгению Шишкину, которые обвиняются в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Как рассказали «Ъ-Черноземье» в суде, в СИЗО им предстоит пробыть до 27 января.

Александра Кима и Евгения Шишкина задержали и заключили под стражу в середине лета. Уголовное дело было возбуждено после проверки прокуратуры и УФСБ, в ходе которой было выявлено хищение более 37 млн руб. бюджетных денег при устройстве малых архитектурных форм (МАФ) в амфитеатре на Адмиралтейской площади в рамках реконструкции набережной. Генподрядчиком проекта являлось ПАО «Россети Центр» — «Воронежэнерго», стоимость работ составляла 762 млн руб.

Чиновники не признают вину. Они неоднократно просили освободить их из-под стражи, однако суд оставлял меру пресечения без изменения.

Сергей Толмачев