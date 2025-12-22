Воронежская область стала лидером Черноземья в итоговом рейтинге регионов

Воронежская область заняла 15-е место в итоговом рейтинге регионов России в 2025 году. Это лучший результат среди регионов Черноземья. Москва и Санкт-Петербург, как и в прошлые годы, сохранили лидерство, а замкнула список Ингушетия. Результаты исследования агентства «РИА Рейтинг» были опубликованы 22 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Итоговые баллы регионов рассчитали как среднее арифметическое результатов в следующих рейтингах, подготовленных аналитиками в 2025 году:

Результат Воронежской области составил 65,65. Итоговый балл Белгородской области, ставшей второй в Черноземье и занявшей 17-ю строчку по РФ,— 64,78. Липецкая область заняла 21-е место с результатом 61,84. Баллы Курской (35-е место), Орловской (46-е место) и Тамбовской (52-е место) оказались ниже отметки в 60 пунктов.

Москва, Санкт-Петербург и Московская область показали общий результат выше 80 баллов при возможном диапазоне значений от 1 до 100. Как отметили аналитики, наилучшие позиции эти субъекты РФ занимают в рейтингах социально-экономического развития, по качеству жизни, а также по научно-технологическому развитию и по рынку труда.

Аутсайдеры рейтинга набрали следующее количество баллов: Республика Ингушетия — 25,78, республика Тыва — 27,33, Еврейская АО — 32,65.

В начале декабря также был опубликован рейтинг регионов России по доступности покупки нового автомобиля. Как сообщал «Ъ-Черноземье», худшие результаты в макрорегионе показали Тамбовская и Орловская области.

Денис Данилов