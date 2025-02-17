Три области Черноземья вошли в топ-20 регионов по качеству жизни

Воронежская, Белгородская и Липецкая области вошли в топ-20 регионов России по качеству жизни в 2024 году. Это следует из результатов исследования РИА «Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Воронежская область расположилась на 11-й строчке с 66 рейтинговыми баллами (годом ранее регион занимал 13-е место с 64 баллами). Белгородская область опустилась за год с 11-го на 13-е место с 65,6 балла (64,6 в 2023 году). Липецкая область заняла 19-ю строчку с 63,4 балла (годом ранее — 18 место и 61,9 балла).

Курская область расположилась на 29-м месте с 60,4 балла, в 2023 году регион занимал 24-е место с 59,7 балла. Орловская область за год поднялась с 42-й на 36-ю строчку, улучшив результат с 52,6 до 55,8 балла. Ниже остальных областей макрорегиона в рейтинге оказалась Тамбовская область — ей присвоили 54,3 балла (в 2023-м — 47 место и 52,4 балла).

Лидирует в перечне Москва с 84 баллами, затем идут Санкт-Петербург (83,3 балла), Московская область (81,2 балла), Краснодарский край (76,1 балла) и Республика Татарстан (75 баллов). Последнее место в списке занимает Республика Тыва (30,1 балла), перед ней расположились Республика Ингушетия (34 балла) и Еврейская автономная область (36,1 балла).

При расчете рейтинга учитывались 66 показателей, которые объединены в 11 групп: доходы населения, рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность социальной инфраструктурой, уровни экономического развития и развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры. Позиции субъектов определялись на основании интегрального рейтингового балла, который рассчитывался путем агрегирования баллов регионов по всем анализируемым группам. Для исследования использовались данные Росстата, Минздрава, Минфина, ЦБ, МВД за 2023–2024 годы.

В начале февраля сообщалось, что Белгородская область вошла в топ-10 регионов по числу приверженцев здорового образа жизни.

Егор Якимов