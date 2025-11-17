Регионы Черноземья не показали роста интереса к ЗОЖ

Регионы Черноземья не вошли в число лидеров по приверженности населения здоровому образу жизни. Данные по итогам 2024 года содержатся в исследовании, подготовленном агентством РИА «Рейтинг». В расчет включались уровни потребления алкоголя и табака, распространенность наркомании, степень спортивной активности, а также условия труда. Наиболее высокие позиции у Тамбовской области, наименее — в Белгородской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Тамбовщина продемонстрировала наиболее высокую приверженность здоровому образу жизни в Черноземье: регион увеличил показатель до 76,2 балла и поднялся с 16-го на 15-е место.

На втором месте по уровню итоговых баллов оказалась Орловская область, ставшая единственным регионом в ЦЧР, ухудшившим позиции: она опустилась с 17-го на 22-е место, набрав 74,6 балла.

Воронежская область улучшила показатели и поднялась с 28-го на 23-е место, получив 73,7 балла.

Липецкая область сохраняет второй год подряд 27-ю строчку рейтинга с итоговым результатом 72,5 балла.

Курская область продемонстрировала небольшое повышение интереса к здоровому образу жизни: регион переместился с 41-го на 38-е место, набрав 65,7 балла.

Самый низкий показатель в макрорегионе зафиксирован в Белгородской области — она сохранила прошлогодние позиции, заняв 43-е место с результатом 64,7 балла.

Лидерами общероссийского рейтинга стали Дагестан, Чечня и Ингушетия. Замыкают список Магаданская область, Еврейская автономная область и Камчатский край.

Анна Швечикова