Четыре региона Черноземья упали в рейтинге по научно-технологическому развитию

По результатам 2024 года Белгородская, Курская, Липецкая и Тамбовская области ухудшили позиции в рейтинге российских регионов по научно-технологическому развитию. Это следует из данных исследования агентства «РИА Рейтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Белгородская область по итогам прошлого года заняла 25-е место, заработав 44,47 балла. В 2023-м регион находился на 24-м месте. Курская область получила 39-е место в рейтинге с результатом 35,34 балла. В 2023-м регион был на 38-м месте. Рейтинговый балл Липецкой области по итогам 2024 года — 32,14. Она заняла 44-е место, но годом ранее регион находился выше — на 41-м. Тамбовская область оказалась на 56-м месте. Рейтинговый балл 2024 года составил 28,68. Годом ранее регион находился на 53-м месте.

Воронежская и Орловская области поднялись в рейтинге по уровню научно-технологического развития. Первый регион занял 19-е место с результатом 46,52 балла, второй — 58-е с 27,88 балла. В 2023 году Воронежская область находилась на 21-м месте, а Орловская — на 62-м.

Специалисты агентства проанализировали 19 показателей, объединенных в четыре группы. Эти данные характеризуют человеческие ресурсы и материально-техническую базу, задействованные в сфере науки и технологий, а также масштаб и эффективность научно-технологической деятельности.

Мария Свиридова